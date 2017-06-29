Настроить работу сайта

Добрый день!

Есть сайт на Wordpress, последнее время стал подвисать. на нем настраивали кэш redis, писали его вроде вручную(в деталях не разбираюсь)

Поддержка пишет что проблема в нем

Посещаемость не сильно большая, бывало и больше, но сервер не выдерживает, периодически падает, сайт подвисает. Бывает это вечером, когда пик посещаемости.

Пишите пожалуйста цены, сроки и чем сможете помочь.