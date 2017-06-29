Настроить работу сайта

Системное администрированиеЗакрыт10 заявок149 просмотров
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Добрый день! 

Есть сайт на Wordpress, последнее время стал подвисать. на нем настраивали кэш redis, писали его вроде вручную(в деталях не разбираюсь) 

Поддержка пишет что проблема в нем 

Посещаемость не сильно большая, бывало и больше, но сервер не выдерживает, периодически падает, сайт подвисает. Бывает это вечером, когда пик посещаемости. 

Пишите пожалуйста цены, сроки и чем сможете помочь.

6 лет назад
OlegGeorge
35 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад