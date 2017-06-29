Настроить работу сайта

Добрый день! Есть сайт, бекэнд под расширение напишем быстро. Требуется сделать ПОДОБНОЕ расширение (я адекватный заказчик, понимаю все нюансы). Желательно кросс-платформерное (firefox, Yandex браузер (хромо-подобные браузеры).) [url=https://chrome.google.com/webstore/detail/letyshops/lphicbbhfmllgmomkkhjfkpbdlncafbn?hl=ru]https://chrome.google.com/webstore/detail/letyshops/lphicbbhfmllgmomkkhjfkpbdlncafbn?hl=ru[/url]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Есть сайт на Wordpress, последнее время стал подвисать. на нем настраивали кэш redis, писали его вроде вручную(в деталях не разбираюсь)
Поддержка пишет что проблема в нем
Посещаемость не сильно большая, бывало и больше, но сервер не выдерживает, периодически падает, сайт подвисает. Бывает это вечером, когда пик посещаемости.
Пишите пожалуйста цены, сроки и чем сможете помочь.
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