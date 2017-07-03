Перенос сайта с оновного домена на субдомен

$8
Системное администрированиеЗакрыт4 заявки180 просмотров
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Необходимо настроить работу сайта на субдомене.

Движок самописный, работает на Zend Framework

Архив сайта и базы данных уже на сервере. База данных установлена. Файлы распакованы.

Сейчас сайт выдает ошибку 404.

Оплата на карту Привата.

6 лет назад
iya1
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад