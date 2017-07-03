Несколько задач по админке на react.js

Системное администрированиеЗакрыт1 заявка161 просмотр
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- реализовать в одном из разделов D'n'Drop – сортировка иерархического списка 

- рефакторинг компонента

React
6 лет назад
fMjkE
33 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
2 отзыва