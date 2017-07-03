Несколько задач по админке на react.js

Добрый день! Есть сайт на Wordpress, последнее время стал подвисать. на нем настраивали кэш redis, писали его вроде вручную(в деталях не разбираюсь) Поддержка пишет что проблема в нем Посещаемость не сильно большая, бывало и больше, но сервер не ...