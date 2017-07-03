Перенос сайта с www-хостинга на VDS с использованием ISPmanager

Системное администрированиеЗакрыт5 заявок176 просмотров
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Необходимо перенести и развернуть сайт с обычного виртуального хостинга на VDS-сервер того же хостера (sweb.ru).

Требования:

- обязательное знание системы ISPmanager 5

- возможность объяснить как будет делаться перенос и развертывание, возможность научить этому (обсуждается)

6 лет назад
zubra
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад