Nginx openssl

Системное администрированиеЗакрыт9 заявок226 просмотров
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Vydajot oshibku pri complie nginx

openssl krb5.h not found

ne mozhet naiti kerberos, hotja param stavil no-krb5

./configure \

--user=nginx \

--group=nginx \

--prefix=/usr/share/nginx \

--sbin-path=/usr/sbin/nginx \

--conf-path=/etc/nginx/nginx.conf \

--error-log-path=/var/log/nginx/error.log \

--http-log-path=/var/log/nginx/access.log \

--http-client-body-temp-path=/var/lib/nginx/tmp/client_body \

--http-proxy-temp-path=/var/lib/nginx/tmp/proxy \

--http-fastcgi-temp-path=/var/lib/nginx/tmp/fastcgi \

--pid-path=/var/run/nginx.pid \

--lock-path=/var/lock/subsys/nginx \

--with-http_realip_module \

--with-http_addition_module \

--with-http_sub_module \

--with-http_dav_module \

--with-http_flv_module \

--with-http_gzip_static_module \

--with-http_stub_status_module \

--with-http_perl_module \

--with-mail \

--with-cc-opt="-m32 -march=i386" \

--with-pcre=/root/pcre-8.10 \

--with-zlib=/root/zlib-1.2.5 \

--with-http_geoip_module \

--with-http_degradation_module \

--with-http_perl_module \

--with-http_flv_module \

--with-http_geoip_module \

--with-http_gzip_static_module \

--with-http_image_filter_module \

--with-http_random_index_module \

--with-http_realip_module \

--with-http_secure_link_module \

--with-http_stub_status_module \

--with-http_sub_module \

--with-http_dav_module \

--with-http_xslt_module \

--with-debug

make && make install;

cp -f /etc/nginx/nginx.conf.good /usr/local/nginx/conf/nginx.conf

cp -f /etc/nginx/nginx.conf.good /etc/nginx/nginx.conf

/usr/sbin/nginx -s stop

/usr/sbin/nginx -c /etc/nginx/nginx.conf

pkill php-fpm

php-fpm -y /usr/local/php/etc/php-fpm.conf

--with-openssl=/root/openssl-1.0.0a \

--with-openssl-opt="-I /usr/kerberos/include" \

--with-cc-opt="-I /usr/kerberos/include" \

--with-openssl=/usr/include/openssl \

--with-openssl-opt="OPENSSL_NO_KRB5" \

--with-openssl-opt="no-krb5" \

--with-openssl-opt=no-krb5 \

--with-http_ssl_module \

--with-mail_ssl_module \

--with-http_ssl_module

--with-openssl=/root/openssl-1.0.0a

Nginx
13 лет назад
eliasbowmann
Боуман 
73 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 отзывов