Настроить ИБП, сконфигурировать Postfix согласно оговоренному ТЗ
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Vydajot oshibku pri complie nginx
openssl krb5.h not found
ne mozhet naiti kerberos, hotja param stavil no-krb5
./configure \
--user=nginx \
--group=nginx \
--prefix=/usr/share/nginx \
--sbin-path=/usr/sbin/nginx \
--conf-path=/etc/nginx/nginx.conf \
--error-log-path=/var/log/nginx/error.log \
--http-log-path=/var/log/nginx/access.log \
--http-client-body-temp-path=/var/lib/nginx/tmp/client_body \
--http-proxy-temp-path=/var/lib/nginx/tmp/proxy \
--http-fastcgi-temp-path=/var/lib/nginx/tmp/fastcgi \
--pid-path=/var/run/nginx.pid \
--lock-path=/var/lock/subsys/nginx \
--with-http_realip_module \
--with-http_addition_module \
--with-http_sub_module \
--with-http_dav_module \
--with-http_flv_module \
--with-http_gzip_static_module \
--with-http_stub_status_module \
--with-http_perl_module \
--with-mail \
--with-cc-opt="-m32 -march=i386" \
--with-pcre=/root/pcre-8.10 \
--with-zlib=/root/zlib-1.2.5 \
--with-http_geoip_module \
--with-http_degradation_module \
--with-http_perl_module \
--with-http_flv_module \
--with-http_geoip_module \
--with-http_gzip_static_module \
--with-http_image_filter_module \
--with-http_random_index_module \
--with-http_realip_module \
--with-http_secure_link_module \
--with-http_stub_status_module \
--with-http_sub_module \
--with-http_dav_module \
--with-http_xslt_module \
--with-debug
make && make install;
cp -f /etc/nginx/nginx.conf.good /usr/local/nginx/conf/nginx.conf
cp -f /etc/nginx/nginx.conf.good /etc/nginx/nginx.conf
/usr/sbin/nginx -s stop
/usr/sbin/nginx -c /etc/nginx/nginx.conf
pkill php-fpm
php-fpm -y /usr/local/php/etc/php-fpm.conf
--with-openssl=/root/openssl-1.0.0a \
--with-openssl-opt="-I /usr/kerberos/include" \
--with-cc-opt="-I /usr/kerberos/include" \
--with-openssl=/usr/include/openssl \
--with-openssl-opt="OPENSSL_NO_KRB5" \
--with-openssl-opt="no-krb5" \
--with-openssl-opt=no-krb5 \
--with-http_ssl_module \
--with-mail_ssl_module \
--with-http_ssl_module
--with-openssl=/root/openssl-1.0.0a
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