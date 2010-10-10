Приватный проект для adminstation

День добрый. Следующая ситуация: Есть сервер под управлением Centos с одним ip адресом. Необходимо поднять на нем pptpd, чтобы иметь возможность подключаться по защищенному каналу и использовать его в качестве vpn-proxy, т.е. чтобы скрывать свой ...