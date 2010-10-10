Приватный проект для adminstation

Системное администрированиеЗавершен1 заявка169 просмотров
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Настроить ИБП, сконфигурировать Postfix согласно оговоренному ТЗ

13 лет назад
lukinsv
Сергей 
51 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
adminstation
Виталий 
58 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
13 лет назад
$50
1 день
Как обычно - на отлично!
С Сергем сотрудничаю уже не первый раз. Очень доволен. Замечательный заказчик. Рекомендую!