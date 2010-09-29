Поправить ошибки на сервере

Системное администрированиеЗакрыт4 заявки166 просмотров
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Здравствуйте, вообщем ситуация такая:

После не удачного обновления ISPmanager php как fCGI перестал нормально работать, постоянно выскакивает ошибка 500, сайты иногда не доступны...

OC: Freebsd 7.2

13 лет назад
webmaker000
Роман 
34 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад