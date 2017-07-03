Обновить версию php на сервере

http://www.proff-grup.ru Есть сайт им занимался раньше человек но не справился с обязанностями, Сайт на движке MODX evolution Там каша в адимнке.. И нужно добавить и оформить 30 шт новых текстов. Нужен человек который отлично знает движок, у которого творческий ...