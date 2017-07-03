Обновить версию php на сервере

Системное администрированиеЗакрыт11 заявок170 просмотров
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Доступы к руту и ispmanager есть.

Нужно обновить версию и не сломать рабочий сайт на Drupal

PHP
6 лет назад
roman4627
Роман 
32 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад