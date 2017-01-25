Обучение настройке Centos 7

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрытнет заявок132 просмотра

Удаленное администратирование

настройка защиты сервера от ддос

всех видов

без лишней инфы.

Iptables

geoip

Отключение стран

Отключение диапазонов

CentOS
8 лет назад
alexandr_smirnov
Александр 
51 год
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров