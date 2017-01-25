Есть интернет магазин. Нужно установить CPA Import для опенкарт и запарсить товары по выгрузкам, все сделать на тестовом домене CPA Import v2.50 - вроде как на локалке надо делать а то хостинг ...
Обучение настройке Centos 7
Удаленное администратирование
настройка защиты сервера от ддос
всех видов
без лишней инфы.
Iptables
geoip
Отключение стран
Отключение диапазонов
Заявки фрилансеров
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