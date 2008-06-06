Работа на выезде. Требуется специалист, который квалифицированно ответит на вопросы по первоначальной настройке Управление и Торговля, Бухгалтерия 8.0 и при необходимости сделает эти настройки, в том числе заполнение. Надо ...
OVPN требуется гуру
Имеется OVPN клиент на windoes ХР.
Требуется настройка OVPN
в частности маршрутизация и разделение трафика по интерфейсам.
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