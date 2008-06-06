OVPN требуется гуру

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт3 заявки344 просмотра

Имеется OVPN клиент на windoes ХР.

Требуется настройка OVPN

в частности маршрутизация и разделение трафика по интерфейсам.

17 лет назад
did
125 лет
20 лет в сервисе
Был
16 лет назад

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