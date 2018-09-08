Перенос сайта на VPS

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт15 заявок213 просмотров

Нужно перенести сайт с таймвеб vps на бегет vps. 

Предварительно развернув на тестовом домене, для теста. 

7 лет назад
mikeromanov
Михаил 
40 лет
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

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Нет заявок фрилансеров