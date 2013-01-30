Полная переустановка и настройка сервера.

$100
Системное администрированиеЗавершен1 заявка135 просмотров
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Убивание текущей конфигурации.

Установка и настройка nginx+ngx_pagespeed+php-fpm+mysql+memcached.

Восстановление сайтов.

11 лет назад
sitona
Антон 
54 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Fenix_best
39 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад
$100
1 день
Работы выполнены даже в большем объеме чем договаривались. будем сотрудничать и дальше Хороший специалист. Рекомендую.
Антон ставит интересные задания и своевременно оплачивает их выполнение.