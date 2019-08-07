Помочь восстановить сайт написанный на nuxt.js.

Доброго времени суток! У меня есть сайт, который написан на nuxt.js и выложен на Яндекс.Облако. Человек, который настраивал все (Сам сервер и автоматическую выкладку на сам сервер, с помощью gitlab), ушел в армию, а заказчик вовремя не оплатил сервер и они упали, и с ними же сайт((( Также сам проект выложен на gitlab и имеет автоматическую выкладку на сервер.

Задача:

1) Понять причину почему сайт не хочет работать!

2) Устранить причину!

3) Объяснить мне, овощу)), в чем была проблема!

4) Получить оплату!

Надеюсь задача описана понятно, если у вас возникли вопросы, пишите!