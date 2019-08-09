Проксирование сайта Google App Engine от Google Cloud

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт2 заявки209 просмотров

Требуется проксировать сайт mysite.com на поддомен mysite.appspot.com с помощью Google App Engine.

По факту - смена обычного домена второго уровня на гугловский третьего, типа mysite.appspot.co

6 лет назад
log1n0v
Артем 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

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