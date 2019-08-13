Нужно зарегистрироваться на сайте алибаба и подключить платежную систему. Сам пытался - не разобрался
Необходимо поставить защиту от вирусов на трех VPS-серверах
Требуется поставить защиту от вирусов на VPS-серверах и Удалить вирус , шеллы и т.д на сайтах Dle, защитить сайты от дальнейшего взлома.
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