Необходимо поставить защиту от вирусов на трех VPS-серверах

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен6 заявок251 просмотр

Требуется поставить защиту от вирусов на VPS-серверах и Удалить вирус , шеллы и т.д на сайтах Dle, защитить сайты от дальнейшего взлома. 

DLE
6 лет назад
Alexej4
43 года
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

vaxvms
50 лет
12 лет в сервисе
Был
14 часов назад
6 лет назад
$50
3 дня
Вирусы устранили, поставили защиту серверную, ломать перестали сайты, спасибо!
Спасибо Алексею за задачу! Очень приятный заказчик, всегда на связи, оплата сразу!

Заявки фрилансеров

vaxvms
50 лет
12 лет в сервисе
Был
14 часов назад
6 лет назад
#1
Системное администрирование