Qmail, Qmail-scanner, Clamav, KAS-3

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Завершен3 заявки238 просмотров

На сервере стоит такая связка, всё это крутиться под плеском.

В один прекрасный день при отсылке почты сервер стал выдавать "qq temporary problem (#4.3.0)"

что привело меня на http://forum.qmailrocks.org/showthread.php?t=3286

мне не удалось поправить переменную софтлимит, у меня нет таких конфигов, возможно это обусловлено плеском

проблема исчезает если я отключаю KAS-3 (kaspersky antispam 3)

связка работала, значит порылась где то бага

нужна помощь

16 лет назад
aressto
Роман 
41 год
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

andamasov
Юрий 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
24 отзыва
16 лет назад
$10
1 день
Спасибо Юре, помог решить проблему с которой не смогли помочь другие веблансеры. Спасибо что не бросил в трудный час :) будем продолжать сотрудничество
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andamasov
Юрий 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
24 отзыва
16 лет назад