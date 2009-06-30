Qmail, Qmail-scanner, Clamav, KAS-3

На сервере стоит такая связка, всё это крутиться под плеском.

В один прекрасный день при отсылке почты сервер стал выдавать "qq temporary problem (#4.3.0)"

что привело меня на http://forum.qmailrocks.org/showthread.php?t=3286

мне не удалось поправить переменную софтлимит, у меня нет таких конфигов, возможно это обусловлено плеском

проблема исчезает если я отключаю KAS-3 (kaspersky antispam 3)

связка работала, значит порылась где то бага

нужна помощь