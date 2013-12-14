Развернуть на сервере и админ часть

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен1 заявка168 просмотров

Настроить сервер, развернуть шаблон http://www.templatehelp.com/preset/pr_preview.php?i=36627&pr_code=z6kE3jSbnYztA9KlWlwRj8Cb702DWV

настроить админ часть и если есть возможность настроить русский язік в управлении админкой.

домен asiainspector.com

11 лет назад
mebelfromchina
43 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

An_Life
Андрей 
43 года
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$30
1 день
Сделано очень быстро и оперативно. Предложил дальнейшее сотрудничество.
Спасибо, все оперативно решили.

Заявки фрилансеров

An_Life
Андрей 
43 года
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад