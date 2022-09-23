Требуется донастроить почту на Ubuntu 20.04 с установкой Dovecot и Postfix. Необходимо решить проблему с SSL и SASL для корректной отправки писем скриптом. Также требуется установить почтовый клиент и настроить возможность создания ящиков. За небольшую плату.
Создание психологических тестов в онлайн формате
Создание психологических тестов на платформе гугл форма, Online Test Pad или другой платформой. Важен подсчет результатов. Перечень тестов и их оригиналы сброшу в лс
Заявки фрилансеров
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