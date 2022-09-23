Создание психологических тестов в онлайн формате

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт8 заявок354 просмотра

Создание психологических тестов на платформе гугл форма, Online Test Pad или другой платформой. Важен подсчет результатов. Перечень тестов и их оригиналы сброшу в лс

3 года назад
pald0c
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Заявки фрилансеров

Ирина
 
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