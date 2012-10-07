Создать сценарий для rsync

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт13 заявок169 просмотров

Добрый день!

Приветствую всех фрилансеров(а особенно тех кто ушел с ИЗВЕСТНОГО сайта)

Нужна помощь в разработке системы бакапирования - чтобы на удаленный сервак закидывались бекапы БД и файлов. Видимо по rsync.

13 лет назад
flano
Мария 
47 лет
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров