Требуется администратор на FreeBSD для настройки сервера и поддержки.

Сервисы: nginx, apache, php-fpm, redis. memcached, svn, mysql, почта и другие типовые.

Объем работ до 10 часов в месяц кроме первого месяца.

Оплата поквартально за оказанные услуги переводом на счет в USD или EUR.

В ответах прошу указывать почасовую ставку.