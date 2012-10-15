Требуется администратор на FreeBSD

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен9 заявок487 просмотров

Требуется администратор на FreeBSD для настройки сервера и поддержки.

Сервисы: nginx, apache, php-fpm, redis. memcached, svn, mysql, почта и другие типовые.

Объем работ до 10 часов в месяц кроме первого месяца.

Оплата поквартально за оказанные услуги переводом на счет в USD или EUR.

В ответах прошу указывать почасовую ставку.

ApacheMySQLNginxPHPRedis
13 лет назад
alprival
53 года
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

saikou
Сергей 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$10
4 дня
Сергей отличный администратор, своевременно, с высоким приоритетом выполнил заказанную работу. Дополнительные задачи передавались ему порциями и выполнялись в обещанные сроки. Планирую обращаться впредь.
Четко поставленные задачи, своевременная оплата, рекомендую!

Заявки фрилансеров

saikou
Сергей 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад