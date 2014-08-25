Телефония - Asterisk

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт4 заявки238 просмотров

Необходимо добавить функциональность проверяющую дозвон клиентам.

Имплементация на базе API Asterisk.

Asterisk
11 лет назад
kb12
51 год
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров