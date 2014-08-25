Работа в большей части удаленная, но с выездами в офисы компании для регламентных работ по администрированию компьютеров. Плюс нужно на сайты компании вносить время от времени информацию. Оплата договорная. Офис компании расположены в ...
Телефония - Asterisk
Необходимо добавить функциональность проверяющую дозвон клиентам.
Имплементация на базе API Asterisk.
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