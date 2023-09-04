Встановити Asterisk

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  1. Встановити Asterisk.

  2. Підключити номер Київстар.

  3. Створити декілька віртуальних номерів.

  4. Перенаправити вхідні дзвінки з Київстар на один із віртуальних номерів.

  5. Настроїти вихідні дзвінки з віртуальних номерів через Київстар.

  6. Чи можливо налаштувати перенаправлення вхідного дзвінка з віртуального номера на мобільний номер власника?

  7. Налаштувати запис дзвінків.

  8. Сервер буде наданий.

3 месяца назад
papko
30 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
3 месяца назад