Сбор данных которые проходят через USB (virtual com)

Необходимо собирать данные которые проходят через USB Virtual COM port на линуксе.

Указывать количество обрабатываемых портов.

В начале собираемого файла задается имя хоста с которого собираются данные и название Порта.

Файл который формируется не более определенного размере или же когда данные не поступают через порт считаются завершённым файлом.

файлы должны быть в кодировки AISCI (либо читаемые можно определить на этапе тестирования)

передача файлов либо по ftp либо копирование на сетевую папку.