Сбор данных которые проходят через USB (virtual com)

Системное программированиеЗакрытнет заявок645 просмотров
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Необходимо собирать данные которые проходят через USB Virtual COM port на линуксе.

Указывать количество обрабатываемых портов.

В начале собираемого файла задается имя хоста с которого собираются данные и название Порта.

Файл который формируется не более определенного размере или же когда данные не поступают через порт считаются завершённым файлом.

файлы должны быть в кодировки AISCI (либо читаемые можно определить на этапе тестирования)

передача файлов либо по ftp либо копирование на сетевую папку.

2 года назад
smiley2
33 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
3 месяца назад