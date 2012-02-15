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Сбор данных которые проходят через USB (virtual com)
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Необходимо собирать данные которые проходят через USB Virtual COM port на линуксе.
Указывать количество обрабатываемых портов.
В начале собираемого файла задается имя хоста с которого собираются данные и название Порта.
Файл который формируется не более определенного размере или же когда данные не поступают через порт считаются завершённым файлом.
файлы должны быть в кодировки AISCI (либо читаемые можно определить на этапе тестирования)
передача файлов либо по ftp либо копирование на сетевую папку.
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