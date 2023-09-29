Продвижение в социальных сетях

$800
Социальные сети (SMM и SMO)Закрытнет заявок3 просмотра
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Добрый день,Ищу специалиста по продвижению в соц.сетях на турецкого  потребителя косметической,парфюмерной продукции европейского производителя .Требуется работа в SMM ,регистрация аккаунтов,написание статей,выпуск рилсов на турецком языке,ориентированного на турецкого потребителя.

3 месяца назад
guest_1696496670570
Турция
3 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад