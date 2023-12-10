Реклама в фейсбук та інстаграм.

Социальные сети (SMM и SMO)Завершен1 заявка1 просмотр
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Завдання налаштувати та протестувати рекламу для агенції нерухомості.

Проаналізувати статистику та внести правки.

2 месяца назад
guest_15847338716839
Украина
4 года в сервисе
Была
13 дней назад
Выбранный исполнитель
Sanya555
32 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
7 дней назад
2 месяца назад
$303
10 дней
Дякую за роботу і нових клієнтів!