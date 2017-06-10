Нужен специалист по безопасности. Тест на взлом

Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры.

Необходима полная проверка сайта на всевозможные "дыры", анализ на взлом.

Также проверка сервера (vps), тест на взлом, порты, все дела.

По итогу хочу получить связку "хостинг-сайт", чтобы взломать которые пришлось бы помучаться, а не как сейчас - бесплатным сканером.

Сайт написан на движке MODX Revo, последняя версия ядра, последние версии всех плагинов.

Хостинг CORE-VPS

Предоплата без проблем, после того, как я увижу "свет в конце туннеля" после разговора со специалистом.