Очистить сайт от вируса

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Закрыт10 заявок197 просмотров

Взломали сайт (сделан на php)

Теперь Мозилла предупреждает, что возможно сайт атакует компьютеры

На первый взгляд по фтп изменены 3-5 файлов

нужно помочь все очистить

PHP
14 лет назад
astronweb
Валерий 
54 года
20 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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