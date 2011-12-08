Приветствую, Необходимо провести тестирование сайта (сервиса) на безопасность, а именно на: - sql injection - xss - File Including Проверка внешняя - без исходников. Отчет от ...
Развернутый аудит сайта
Есть недавно созданный сайт laser-form.ru
При попытке его регистрации в поисковых системах и продвижении начали вырисовываться различные проблеммы с сайтом и его структурой.
Задача: провести полный развернутый аудит сайта и выдать рекомендации.
Также расписать грамотно файл robots.txt и указать, какие модули нужно удалить из щаблона joomla.
Выбранный исполнитель
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