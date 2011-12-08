Развернутый аудит сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Завершен4 заявки257 просмотров

Есть недавно созданный сайт laser-form.ru

При попытке его регистрации в поисковых системах и продвижении начали вырисовываться различные проблеммы с сайтом и его структурой.

Задача: провести полный развернутый аудит сайта и выдать рекомендации.

Также расписать грамотно файл robots.txt и указать, какие модули нужно удалить из щаблона joomla.

Joomla
14 лет назад
rameraz
Андрей 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Delpher
38 лет
20 лет в сервисе
Был
20 дней назад
14 лет назад
$40
2 дня
Дмитрий выполнял аудит сайта. Работа сделана грамотно в оговоренном обьеме. Указал замечания по сайту и выдал рекомендации по их устранению. После корректировки сайта бесплатно выполнил повторный аудит. Я работой Дмитрия доволен.
Порядочный заказчик. Четкое, ясное задание, своевременная оплата. Очень рад сотрудничеству. Рекомендую

Заявки фрилансеров

Delpher
38 лет
20 лет в сервисе
Был
20 дней назад
14 лет назад