Есть недавно созданный сайт laser-form.ru

При попытке его регистрации в поисковых системах и продвижении начали вырисовываться различные проблеммы с сайтом и его структурой.

Задача: провести полный развернутый аудит сайта и выдать рекомендации.

Также расписать грамотно файл robots.txt и указать, какие модули нужно удалить из щаблона joomla.