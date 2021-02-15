Задача исправить внутренние технические ошибки сайта

Сайт https://geophysicalinst.com/ на Joomla

Существует отчет об ошибках https://labrika.ru/s/vyKjaO и прикрепленные файлы

Необходима грамотная техническая оптимизация

Фиксируем точку А с ошибками и замеряем точку Б с закрытием этих ошибок

Проверяем точку Б бесплатными инструментами (Google Search Console, Яндекс.Вебмастер,

https://sitechecker.pro/, https://a.pr-cy.ru/ ,https://p2pi.ru/ и т.д.)

Исполнитель делает со своей стороны технический аудит, выявив возможные и другие ошибки и в

сравнение с нашим аудитом исправляет ошибки.

Исправляем в первую очередь, критичные ошибки которые влияют на индексацию в поисковых

системах.

1.Анализ HTML кода на наличие ошибок

2.Количество ссылок на странице:

•Индексация

•Проверка битых ссылок

•Закрытие от индексации технических текстов

•Закрытие от индексации внешних ссылок

•Проверка ограничения внутренних ссылок

•Исправление абсолютных ссылок на относительные

•Закрытие от индексации мусорных и дублирующих страниц

•Проверка картинок на наличие атрибутов ALT и TITLE, Мета-теги

•Правильно прописаны Title, Description, Keywords

•Настройка редиректов

•Проверка ответа 404

•Настройка robots.txt и sitemap.xml

В сухом остатке сайт с минимальным кол-во ошибок с увеличенной скоростью загрузки

сайта.

Сроки 3-4 дня

Что предоставляем: отчеты об ошибке от компании

Доступ к CMS: Joomla работа в копии оригинала сайта на тестовом домене.

В потенциале есть еще несколько сайтов в компании, которые будут так же оптимизированы.