Менеджер проекта/Продукт Менеджер в Европейской компаний

ОБЯЗАННОСТИ:

• Управленческая должность в маркетинговой команде — распределяет и управляет проектами; анализирует и отслеживает достигнутые результаты;

• Разработка маркетинговых стратегий;

• Анализирует рыночные тренды и внедряет улучшения в стратегии маркетинга и развития бизнеса;

• Сотрудничает с отделом продаж для привлечения клиентов

• Отслеживает отраслевые инновации и тенденции, а также конкретные потребности рынка;

• Управление корпоративной / фирменной идентификацией бренда;

• Поддерживает эффективную внутреннюю коммуникацию о поставленных маркетинговых целях;

• Контролирует и анализирует эффективность маркетинговых кампаний;

• Контролирует деятельность в отделе дигитального маркетинга.

ТРЕБОВАНИЯ:

• Профессиональный опыт в маркетинге / рекламе• навыки стратегического управления маркетинговыми кампаниями;• Опыт работы на такой руководящей должности будет считаться преимуществом;• маркетинговое образование;• высокий уровень делового общения;

НАВЫКИ :• аналитическое мышление• инновации• планирование и организация• Отличное знание характеристик продукта, за которые он отвечает• Отличное знание местных и международных рынков• Работа с большими базами данных и опора на маркетинговые исследования.• Навыки определения и решения проблем.• Отличные коммуникативные навыки• Работа в команде и лидерские качества• Хорошие навыки презентации• инициативный, находчивый• Хорошая компьютерная грамотность.

Оплата определяется индивидуально, исходя из вашего опыта!