Разработка медиаплана

Управление проектамиЗакрыт1 заявка168 просмотров
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Разработка медиаплана на год для следующего проекта www.becker.ua:

• составление графика размещения рекламных сообщений,

• где размещать,

• какую аудиторию охватить,

• как часто размещать,

• когда размещать,

• сколько нужно средств и др.

10 лет назад
becker_ukraine
36 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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