Подобрать сайты и блоги для рекламы: строительство

Добрый день!

Требуется:

1) Зайти в российские (именно в российские, а не украинские, белорусские и пр.) сервисы статистики (Лайвинтернет, мэйл.ру, быть может, ещё какие-то) и подобрать самые "вкусные" сайты для рекламы в тематике строительства, ремонта, обустройства дома и т.д.

Ещё важно по региону: интересуют ТОЛЬКО Москва и область. То есть, Сибирь, Поволжье и другие региональные сайты рассматривать НЕ НАДО.

Критерий по посещаемости: хотя бы 5 000 уников в сутки. При этом количество просмотров должно быть КАК МИНИМУМ в два раза больше. Например, если посетителей 7 000 в сутки, то просмотров – минимум 14 000.

Нужна сборная таблица по всем сайтам в экселе. По каждому сайту нужно расписать виды размещения, форматы, цены и пр.

Интересуют как баннеры, так и статьи.

По баннерной рекламе надо прописать три-четыре (можно больше, в зависимости от сайта) самых популярных формата (GIF) с ценами. Баннеры с расхлопом, интерактивные и прочий флэш – не надо. Всплывающие баннеры тоже не нужны.

Примерно такие графы нужны в таблице:

Адрес сайта

Посещаемость по счётчику в сутки (посетители/просмотры)

Контактный адрес электронной почты для связи по рекламе (или страница с формой)

Баннер 680х200 в шапке всего сайта: стоимость в месяц

Баннер ...... : стоимость в месяц

Баннер ....

...

Статья в разделе ....: стоимость за размещение (примечание – сами они пишут статью или надо предоставлять)

2) Подобрать популярные блоги для рекламы. Можно и не в DIY-сфере. Главное, чтобы блоггер был разносторонним, принимал разнотематические посты, и не увлекался чернухой.

Требования к посещаемости блогов примерно такие же, хотя можно и цифры поменьше. Если нет возможности увидеть счетчик, смотрите по авторитету блогов на Яндексе или в блоговых сервисах.

Интересуют именно качественные блоги, а не дневники школьницы на ли.ру, пусть даже у нее и авторитет по Яндексу высокий.

Графы по блогам примерно такие же, только будет больше постов-статей и пр. А баннеров, скорее всего, почти не будет.

И в том, и в том случае, если вы предложите дополнительные графы, опираясь на свой опыт – будет супер. ТЗ не жёсткое, графы тоже, многое зависит от вашего понимания процесса.

В итоге должен получиться документ, опираясь на который можно легко просчитать и наглядно оценить бюджет и возможности рекламной кампании.

При ответе на проект, пожалуйста, сразу указывайте стоимость всей работы.