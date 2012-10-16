Правка админки, добавление функционала

Кратко:

— Правка скрипта оплаты, не приходит уведомление по POST в одном из типов оплаты (onpay)

— Реализовать отсылку емейл на указанный адрес после уведомления по POST (в робокассе можно выбрать только 1 из 2 или POST или Email, а надо и то и другое)

— Добавление функции в админку связанного с управлением с одним из разделов сайта

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