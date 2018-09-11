Выполнить адаптацию сайта под мобильные устройства сайта controlx.ru
Virtue Mart. Увеличить ограничение на загрузку файла.
Здравствуйте.
Нужно в Virtue Mart увеличить лимит по возможности загрузки файла обьемом более 1,2мб. Поставить до 20 мб.
Инструкция в приложении.
Цена, Сроки.
Спасибо за внимание.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Есть сайт на вордпресс, сейчас все типы статей в новостях. Нужно добавить произвольные типы постов с множеством метабоксов. Проконсультировать, как лучше сделать.Веб-программирование6 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте. Требуется доработка php скрипта (по выбору verify-email-2016-04-12 или emailvalidation-2016-10-27). Скрипты прикреплены к проекту). После доработки скрипт должен обладать следующими функциями: - получение на вход текстового файла формата [email protected] ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
настроить синхронизацию интернет-магазина с 1С https://wordpress.org/plugins/imega-teleport/ - плагин = похоже то, что нужно нужно посмотреть, в компании есть системный администратор - ему нужно оформить запрос ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Необходимо сделать таблицу Хронометраж (Учет времени) в формате Google Sheets (Эксель). На примере фотографий. Фото, что потребуется получить в итоге и видео пояснение: yadi.sk/d/sxs9QHyk0LuWag Описание: Задача сделать табличку Хронометраж, которая учитывает ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Ищу backend-разработчика, который умеет .NET MVC и не боится Umbraco CMS. Проект: небольшой сайт с системой обучения, статьями и видеороликами. Примерная структура: 1. Главная страница (лендинг) для неавторизованных пользователей (неавторизованному пользователю ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт7 лет назад
- $10
Нужно сделать простой калькулятор для сайта. Вводятся два значения - выдается заданный ответ. Считать никаких данных не требуется (все просчитано), только вывод итоговых значений. Пример: brashop.ru (где подбор)Веб-программирование10 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходим автоматический генератор превью объявления для соцсетей в максимально похожем на конечный вариант виде. Механика работы инструмента 1. Пользователь загружает загрузочный файл с объявлениями, содержащий: Название клиентаПроектТексты каждого объявленияСсылки на изображения (API Гугл ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
1)http://gortestural.ru/tn-ved Тайтл нормально формируется при переходе по страницам, но добавляется приставка "#&tnved_id=" Без этой приставки тайтл не уникальный. Нужно разобраться, в чем проблема. Есть примеры сайтов где этот плагин работает ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте, есть давно работающий сайт, формы обратной связи работали уже более пол года и 2 дня как по непонятной причине перестали работать. Нужно настроить быстро и не дорого, чтоб снова все работало. ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад