Virtue Mart. Увеличить ограничение на загрузку файла.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок128 просмотров

Здравствуйте.

Нужно в Virtue Mart увеличить лимит по возможности загрузки файла обьемом более 1,2мб. Поставить до 20 мб.

Инструкция в приложении.

Цена, Сроки.

Спасибо за внимание.

7 лет назад
venger
Тарас 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров