Добрый день, Требуется сделать парсер данных с 3-х веб-сайтов, который будет загружать все информацию с сайтов в структурированную базу данных 1 раз в 5-10 минут. Так же требуется сделать ...
Внести изменения в шаблон
Шаблон: https://themehunk.com/wp-themes/featuredlite/#
Понадобится только первая страница - из неё нужно сделать одностраничный сайт .
Нужно заменить текст, изображения и иконки.
На первом экране вместо кнопки "Buy Now" нужно создать и разместить форму обратной связи(Ваше имя, Ваш телефон, Ваш e-mail, и кнопка "Отправить")
Далее нужно убрать некоторый функционал. Например, там где "Woo Store" при наведении на фото появляется кнопка "Add To Cart" - это нужно будет удалить оставить только прямоугольники с фото.
Новые фото будут предоставлены.
Начало работы - завтра или послезавтра.
Архив шаблона в наличии.
Выбранный исполнитель
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