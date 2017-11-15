Внести изменения в шаблон

Шаблон: https://themehunk.com/wp-themes/featuredlite/#

Понадобится только первая страница - из неё нужно сделать одностраничный сайт .

Нужно заменить текст, изображения и иконки.

На первом экране вместо кнопки "Buy Now" нужно создать и разместить форму обратной связи(Ваше имя, Ваш телефон, Ваш e-mail, и кнопка "Отправить")

Далее нужно убрать некоторый функционал. Например, там где "Woo Store" при наведении на фото появляется кнопка "Add To Cart" - это нужно будет удалить оставить только прямоугольники с фото.

Новые фото будут предоставлены.

Начало работы - завтра или послезавтра.

Архив шаблона в наличии.