Внести изменения в шаблон

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок165 просмотров

Шаблон: https://themehunk.com/wp-themes/featuredlite/#

Понадобится только первая страница - из неё нужно сделать одностраничный сайт .

Нужно заменить текст, изображения и иконки.

На первом экране вместо кнопки "Buy Now" нужно создать и разместить форму обратной связи(Ваше имя, Ваш телефон, Ваш e-mail, и кнопка "Отправить")

Далее нужно убрать некоторый функционал. Например, там где "Woo Store" при наведении на фото появляется кнопка "Add To Cart" - это нужно будет удалить оставить только прямоугольники с фото.

Новые фото будут предоставлены.

Начало работы - завтра или послезавтра.

Архив шаблона в наличии.

WordPress
8 лет назад
Lugen
50 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

Sizam4ik
43 года
19 лет в сервисе
Был
5 дней назад
8 лет назад
$50
1 день
Заказ выполнен оперативно и качественно. Были внесены все правки и учтены все пожелания. Большое спасибо, Александру. Рекомендую!
Отличный заказчик с чёткими инструкциями и постоянно на связи. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Sizam4ik
43 года
19 лет в сервисе
Был
5 дней назад
8 лет назад