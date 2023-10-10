Необхідно створити макет книжечки із запитаннями для дітей 2-4 років

$40
Верстка полиграфииЗакрыт8 заявок36 просмотров
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У мене є готова книжечка із завданнями на логіку для дітей 2-4 років. Мені потрібно випустити наступну серію такої ж книжечки із іншою тематикою.

Я маю перелік запитань, під які потрібно виконавцю самостійно обрати із переліку підготволених мною запитань, ті, які на Вашу думку можна буде легко зобразити із використанням картинок, підібрати зображення і зверстати все для друку.

Тобто ця робота, з однієї сторонитворча, з іншої механічна, по шаблону

Все необхіно буде зберегти в форматі CMYK

На виконання завдання є декілька днів

Бюджет зможемо обговорити при листуванні. Адже по результату можемо взяти в роботу декілька подібних проектів

2 месяца назад
vi290983mal
Александр 
40 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
2 месяца назад