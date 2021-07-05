Предоставление услуг по составлению резюме для соискателя с выбором из 4 пакетов: стандартное резюме, графическое резюме, резюме с деловым фото и видеоролик. Обязательное заполнение брифа, официальная оплата, фото/видео-сессия 15-30 минут и видеоролик с самопрезентацией до 1 минуты по сценарию.