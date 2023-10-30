Центр банкротств Дорошины и Партнеры открывает набор 4-х юристов, способных грамотно проконсультировать руководителей и представителей компаний - клиентов на банкротство юридических лиц. На первом этапе юрист производит адресно рассылку рамочных сообщений на электронные почты компаний (у ...
Выявить нарушения в видео чтобы удалить его м Youtube
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно удалить видео на Youtube.
- найти в ролике все нарушения правил Youtube
- создать текст жалобы для подачи на Ютуб
- описать возможные варианты удаления этого видео.
Видео снято для клеветы конкурентами Смонтажировано как новостное видео.
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