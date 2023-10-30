Выявить нарушения в видео чтобы удалить его м Youtube

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Юридические услугиОткрыт2 заявки35 просмотров
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Нужно удалить видео на Youtube. 

- найти в ролике все нарушения правил Youtube

- создать текст жалобы для подачи на Ютуб

- описать возможные варианты удаления этого видео. 

Видео снято для клеветы конкурентами Смонтажировано как новостное видео. 


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https://vimeo.com/888343316?share=copy

месяц назад
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