Программирование и IT - специальность.

Программист и IT - специалис. 1) Создам портал любой сложности. CMS - уникальная система, написанная под клиента, в качестве основы

используется yii2, по вашему выбору можем использовать mongodb базу -

под высокую нагрузку или как под обычный сайт на mysql базе. Подход индивидуальный, ОТ и ДО контроль. 2) 1C Персональное консультирование и обучение работе с программами 1С Доработка любой сложности в системе "1С: Предприятие". Настройка и создание обменов данными. Подключение и настройка торгового оборудования. 3) Вылечу вирусы на вашем сайте

Лечу сайты, написанные на PHP (на движках Joomla, Wordpress и т. д. ). Помогает от мобильных редиректов, шеллов, спамерских скриптов, дорвеев и

т. п. С помощью своих скриптов нахожу места использования опасных

функций, изучаю их и если обнаруживаю код вируса, то удаляю. По итогам

отдаю список вылеченных файлов, их резервную копию.

4) андроид разработка приложений

Занимаюсь разработкой андроид приложений на языке java используя Android studio. Возьмусь за приложения любой сложности от мобильной версии

сайта до ваших собственных необычных идей.

Android Apps development using: Java, JDBC, JavaFX, Hibernate, Maven, Spring, JSP, JSF, JPA, JSON, SOAP, RESTful...

5) Сделаю для вас игру любой сложности для ПК и браузеров.

Разработаю игру на языках HTML, JavaScript, C++, C#/.

6) Корректировка верстки, доработка шаблонов и адаптация под мобильные

корректировка шаблонов под CMS: