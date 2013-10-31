Middle_Sky

Skype MiddleSky3

Профессиональные навыки:

- Zend, MVC, OOP,

- Делаю кросс браузерную верстку (div или табличную), умею делать макеты дизайна сайтов в PHOTOSHOP.

- Работаю на PHP (5 лет). Связь PHP с mysql, oracle, HTML, CSS, JAVASCRIPTS, XML.

-Macromedia Flash (ActionScript 2). – 2 года

- Разработка сайтов и модулей на СMS: Bitrix (Сертифицирован), Joomla, WebAsyst, Shop-Script (Smarty), PHPSHOP, UMI, typo3, ModX, работал с различными cms сторонних разработчиков, разрабатывал и использую свою cms на php.

- Понимание и использование концепции ООП, итеграция денежных систем на сайты.

- Разрабатывал множество flash баннеров более 40ка.

Дополнительные навыки:

- Знание технической (аппаратной) реализации компьютера.

- Базовые знания в оптимизации и раскрутки сайтов.

- Исчерпывающие знания пользовательского курса (знание всех тонкостей работы и настройки ОС - MS-DOS, Windows (9x,NT,XP,2003), WORD, EXCEL, Умение конфигурировать APACHE, Хорошее знание продуктов PhotoShop .

- Работаю программистом - с 2006г.

- Базовый английский.

Личные качества:

- Аналитический склад ума.

- Способности глубокого анализа и прогнозирования.

- ОР как в команде так и в одиночку.

Некоторые из разработанных сайтов:

me-doc.com.ua, pinbank.ua , www.ukrcc.com, guru-tour.com.ua, 7-stars.com, ltm.com.ua, wowshop.com.ua , parfumer.kiev.ua , bt-lady.com.ua , bt.kiev.ua , bt-parfum.com.ua , industar.com.ua , 1c-sed.com.ua , ukrkey.com, , bestzvit.com.ua/club, bestzvit.com.ua , www2.bestzvit.com.ua, www.1c-sed.com.ua, uakey.com.ua, ukrcc.intelserv.kiev.ua, cis.office.intelserv.com …..

(Всего разработанных с нуля сайтов более 40, из них около 10 на Flash).

Опыт работы:

2005 Февраль-Декабрь Plavniki.com.ua – должность контент менеджер

2006 Август – Декабрь Лидер(ltm.com.ua) – Web разработчик и Сис.админ

- Выполнение пользовательских работ (Обновление прайса, Проверка почты, Добавление новостей,

Установка и настройка Windows, почтовых программ, icq, Антивирусов, Microsoft Word, Сканирование и распознавание текстов)

- Выполнение административных работ (помощь сотрудникам фирмы по любым тех вопросам, установка сети и сетевых принтеров, замена плат, upgrade компьютеров или их комплектующих, обзвон фирм по тех вопросам, заказ новых компьютеров, при возникновении проблем с интернетом выяснение причин и т.д.)

- Выполнение работ по обслуживанию сайтов компании. (Замена и обновление контента сайтов, изменение в любой части дизайна сайта, создание новых сайтов, решение любых проблем связанным с хостингом (оплата, устранение проблем и т.д.) Оптимизация сайтов под поисковые системы. Раскрутка сайтов. Размещение ссылок на форумах и каталогах. Создание баннеров (Flash). Поиск путей для продвижения услуг компании и минимизации расходов.

2007 Январь – Март – Руководил группой фриилансеров

- Руководил группой фриилансеров (группа 2-3 человек на офисе 3-4 удаленно), занимался поиском места для совместной работы с ними, ездил на встречи с заказчиками, продумывал стратегию переговоров и ценообразования, писал Тех-задания на разработку.

- Создание сайтов.

- Интеграция 1с с сайтом (Импорт: цен , описания и наименований товара. Запись в csv файл, изменение прайса и загрузка на сайт).

- Разработка приложения на сокетах. Сокет-сервер на PHP, клиентская часть на flash. Организация логики работы чата, списка пользователей , ведение логов действий пользоватлей, переделывание однопользовательской игры в многопользовательскую и создание логики передачи данных между игроками. Ввод и вывод денег в систему. Организация внутренней денежной еденицы. Формы авторизации и регистрации, проверки данных, создание “резинового интерфейса”.

- Разработка XML структуры для сайтов

- Разработка административного интерфейса для изменения любой Xml структуры

- Интеграция xml с интерактивными flash моделями (динамический flash контент)

- Разработка взаимодействия flash сайта с административным интерфейсом Joomla.(Flash сайт на Joomla)

- Создание дизайна сайтов

- Создание системы сайто-генератора ( система динамического создания сайта с автоматическим подключение dns серверов, предусматривающая: административный интерфейс обслуживания кольца сайтов, изменение структуры, контента и дизайна каждого сайта, линкообменник и баннеро-обменную систему.)

Сокет сервер для flash игры:

- Логика обмена информацией между сервером и клиентом.

- Ведение отчетов по всем совершаемым операциям клиентов, сравнение поступающих и хранящихся денежных средств( при неравном балансе оповещение администратора).

- Проверки на неверно поступающие данные и блокировка аккаунтов.

Писал с нуля баннеро-обменную сеть, анализ способов накруток и устранние их, оптимизация кода и т.д.

2007 Март – Май Европлюс – WebDeveloper (HTML, PHP, Flash)

- Разработка сайтов. , баннеров, макетов дизайна сайтов.

- Работа с JAVASCRIPT, PHP , Smarty, Flash , AS2.

- Работа над сайтами:

http://bt-lady.com.ua

http://bt.kiev.ua

http://bt-parfum.com.ua/

2009 Декабрь – 2010 Декабрь. (Pinbank)

- Принимал участие в разработке социальной сети.

- Разработка Корпоративного сайта для банка.

- Презентационных flash отчетов для банка.

- Рекламных баннеров.

- Кредитного и депозитного калькулятора.

- Сайт web банкинга.

- Разработка внутреннего сетевого сайта.

C Декабря 2010г по сей день работаю в компании Бест Звiт+

Скрипты взаимодействующие с программой електронного-документооборота.

Разрабатывал взаимосвязи данных из БД Оракл с программой Медок, с нуля создавал сайт Сервер Документооборота для компании, скрипты взаимосвязи с сайтом сертификации ключей, доработка сайтов , верстка макетов, создание различных сайтов для компании.