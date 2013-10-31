Middle_Sky

Skype MiddleSky3
Профессиональные навыки:
- Zend, MVC, OOP,
- Делаю кросс браузерную верстку (div или табличную), умею делать макеты дизайна сайтов в PHOTOSHOP.
- Работаю на PHP (5 лет). Связь PHP с mysql, oracle, HTML, CSS, JAVASCRIPTS, XML.
-Macromedia Flash (ActionScript 2). – 2 года
- Разработка сайтов и модулей на СMS: Bitrix (Сертифицирован), Joomla, WebAsyst, Shop-Script (Smarty), PHPSHOP, UMI, typo3, ModX, работал с различными cms сторонних разработчиков, разрабатывал и использую свою cms на php.
- Понимание и использование концепции ООП, итеграция денежных систем на сайты.
- Разрабатывал множество flash баннеров более 40ка.
Дополнительные навыки:
- Знание технической (аппаратной) реализации компьютера.
- Базовые знания в оптимизации и раскрутки сайтов.
- Исчерпывающие знания пользовательского курса (знание всех тонкостей работы и настройки ОС - MS-DOS, Windows (9x,NT,XP,2003), WORD, EXCEL, Умение конфигурировать APACHE, Хорошее знание продуктов PhotoShop .
- Работаю программистом - с 2006г.
- Базовый английский.
Личные качества:
- Аналитический склад ума.
- Способности глубокого анализа и прогнозирования.
- ОР как в команде так и в одиночку.
Некоторые из разработанных сайтов:
me-doc.com.ua, pinbank.ua , www.ukrcc.com, guru-tour.com.ua, 7-stars.com, ltm.com.ua, wowshop.com.ua , parfumer.kiev.ua , bt-lady.com.ua , bt.kiev.ua , bt-parfum.com.ua , industar.com.ua , 1c-sed.com.ua , ukrkey.com, , bestzvit.com.ua/club, bestzvit.com.ua , www2.bestzvit.com.ua, www.1c-sed.com.ua, uakey.com.ua, ukrcc.intelserv.kiev.ua, cis.office.intelserv.com …..
(Всего разработанных с нуля сайтов более 40, из них около 10 на Flash).
Опыт работы:
2005 Февраль-Декабрь Plavniki.com.ua – должность контент менеджер
2006 Август – Декабрь Лидер(ltm.com.ua) – Web разработчик и Сис.админ
- Выполнение пользовательских работ (Обновление прайса, Проверка почты, Добавление новостей,
Установка и настройка Windows, почтовых программ, icq, Антивирусов, Microsoft Word, Сканирование и распознавание текстов)
- Выполнение административных работ (помощь сотрудникам фирмы по любым тех вопросам, установка сети и сетевых принтеров, замена плат, upgrade компьютеров или их комплектующих, обзвон фирм по тех вопросам, заказ новых компьютеров, при возникновении проблем с интернетом выяснение причин и т.д.)
- Выполнение работ по обслуживанию сайтов компании. (Замена и обновление контента сайтов, изменение в любой части дизайна сайта, создание новых сайтов, решение любых проблем связанным с хостингом (оплата, устранение проблем и т.д.) Оптимизация сайтов под поисковые системы. Раскрутка сайтов. Размещение ссылок на форумах и каталогах. Создание баннеров (Flash). Поиск путей для продвижения услуг компании и минимизации расходов.
2007 Январь – Март – Руководил группой фриилансеров
- Руководил группой фриилансеров (группа 2-3 человек на офисе 3-4 удаленно), занимался поиском места для совместной работы с ними, ездил на встречи с заказчиками, продумывал стратегию переговоров и ценообразования, писал Тех-задания на разработку.
- Создание сайтов.
- Интеграция 1с с сайтом (Импорт: цен , описания и наименований товара. Запись в csv файл, изменение прайса и загрузка на сайт).
- Разработка приложения на сокетах. Сокет-сервер на PHP, клиентская часть на flash. Организация логики работы чата, списка пользователей , ведение логов действий пользоватлей, переделывание однопользовательской игры в многопользовательскую и создание логики передачи данных между игроками. Ввод и вывод денег в систему. Организация внутренней денежной еденицы. Формы авторизации и регистрации, проверки данных, создание “резинового интерфейса”.
- Разработка XML структуры для сайтов
- Разработка административного интерфейса для изменения любой Xml структуры
- Интеграция xml с интерактивными flash моделями (динамический flash контент)
- Разработка взаимодействия flash сайта с административным интерфейсом Joomla.(Flash сайт на Joomla)
- Создание дизайна сайтов
- Создание системы сайто-генератора ( система динамического создания сайта с автоматическим подключение dns серверов, предусматривающая: административный интерфейс обслуживания кольца сайтов, изменение структуры, контента и дизайна каждого сайта, линкообменник и баннеро-обменную систему.)
Сокет сервер для flash игры:
- Логика обмена информацией между сервером и клиентом.
- Ведение отчетов по всем совершаемым операциям клиентов, сравнение поступающих и хранящихся денежных средств( при неравном балансе оповещение администратора).
- Проверки на неверно поступающие данные и блокировка аккаунтов.
Писал с нуля баннеро-обменную сеть, анализ способов накруток и устранние их, оптимизация кода и т.д.
2007 Март – Май Европлюс – WebDeveloper (HTML, PHP, Flash)
- Разработка сайтов. , баннеров, макетов дизайна сайтов.
- Работа с JAVASCRIPT, PHP , Smarty, Flash , AS2.
- Работа над сайтами:
2009 Декабрь – 2010 Декабрь. (Pinbank)
- Принимал участие в разработке социальной сети.
- Разработка Корпоративного сайта для банка.
- Презентационных flash отчетов для банка.
- Рекламных баннеров.
- Кредитного и депозитного калькулятора.
- Сайт web банкинга.
- Разработка внутреннего сетевого сайта.
C Декабря 2010г по сей день работаю в компании Бест Звiт+
Скрипты взаимодействующие с программой електронного-документооборота.
Разрабатывал взаимосвязи данных из БД Оракл с программой Медок, с нуля создавал сайт Сервер Документооборота для компании, скрипты взаимосвязи с сайтом сертификации ключей, доработка сайтов , верстка макетов, создание различных сайтов для компании.
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