Нужно нарисовать красивый, модный дизайн для сайта, плеер, окна.
- $210Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $100
Здраствуйте, нужно наполнить интернет магазин женской обуви товарами. Для каждого товара составить маленькое описание, порядка 200 знаков. Фото и инфо предоставлю.Копирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $250
1 изменение статуса заказа в 1клик 2 дополнительные поля в отчете 3 мелкие исправлениеВеб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
1. Задача: Настроить работу мультишипа и протестировать (модуль мультишипа установлен, сделаны элементарные, основноые настройки). нужно допилить. Объясню голосом что имею в виду. 2. Сверстать корзину по представленным картинкам https://yadi.sk/i/WsUPGGn5b4s6Q https://yadi.sk/i/uuC3Gks5b4s6g 3. Слайдер выдает ошибку. Не ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $250
Внедрить карточку товара календарь для забронирования туров. Joomla 2.5 VertuMart последняя версияВеб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Добрый день! Требуется программист с опытом работы более 2ух лет с опенкарт. Есть постоянные задачи на данном движке.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $250
Всем доброго времени суток! Требуется разработка сайта на CMS Drupal. Дизайн готов и есть ТЗ. Просьба обращаться, только опытным программистам с портфолио и отзывами.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен11 лет назад
Есть англояз сайт на ворд пресс. Нужен толковый и отвественный программист, который хорошо разбирается в движке. Просьба всякий "однодневных" проегров не писать. нужен прогер на постоянной основе.Системы управления (CMS)8 заявокЗакрыт11 лет назад
Всем доброго дня! Есть интернет-магазин/каталог на opencart, который требует доработок. Верстка и сборка движка готовы. Нужен толковый и ответственный программист. Оплата договорная. После ознокомления с ТЗ.Интернет-магазины9 заявокЗакрыт11 лет назад