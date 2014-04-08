alle90

Итюк Александр alle90

 
45 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Ranivel
Ольга 
52 года
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$210
10 баллов
10 лет назад
Дизайн профиля
Спасибо за интересный проект! Обращайтесь ещё )
Нужен был дизайн качественный, красивый. Было много пожеланий, которые были учтены.
Ответный отзыв
TaniaRadchenko
35 лет
10 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$85
10 баллов
10 лет назад
Наполнение интернет магазина товарами.
Спасибо за приятное профессиональное сотрудничество! Рекомендую.
Спасибо за проделанную работу. Очень доволен качеством выполнения работы.Рекомендую к сотрудничеству.
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proger86
38 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
494 отзыва(-10)
$220
10 баллов
11 лет назад
Доработки по opencart
Opencart
Александр в качестве заказчика как всегда на высоте! Спасибо Вам за очередной интересный проект, рекомендую, продолжаем работать!
Сотрудничаю с Александром второй раз, вся работа была выполнена по ТЗ, никаких проблем не возникло, продолжаем работать на других проектах... Рекомендую.
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arisgev84
40 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$250
10 баллов
11 лет назад
Доработка VertuMart на Joomla
Joomla
Spasiba za rabotu...))) vsio v srok...
Сотрудничеством доволен! Хороший человек и программист высшего класса. Работаем дальше... Пока все ок
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osmanbekirov
42 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$200
10 баллов
11 лет назад
Создание сайта на CMS Drupal
Drupal
Доволен сотрудничеством на все 100%! Рекомендую!
Супер исполнитель.
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