Требуется разработать аналитический модуль для сравнения цен конкурентов на сайте showrooms.ru Сайт размещен на платформе CS-Cart. Нужен программист с хорошими познаниями в CS Cart Так как задач много. Вашу стоимость за работу прошу указывать в откликах. Можем работать ...
- $1000Веб-программированиенет заявокЗакрыт3 года назад
- $350
Коротко о задачах: 1. Сверстать адаптивную верстку и натянуть на Битрикс. 2. Подключить оплату Юкасса, апи СДЭК и Boxberry для доставки. 3. Прайсы загрузить в Мойсклад и настроить синхронизацию с магазином. Прототип: https://zloydigital.invisionapp.com/console/share/2N2A9IBBGV Подробное ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1HPpcjCevjKJaPINUglh5bJUDIGc0lvzhuv5vagf50Ng/edit?usp=drivesdk Вашу стоимость за работу прошу ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт3 года назад
Добрый вечер, нужно реализовать небольшой функционал по взаимодействию с тик ток. Реализовать нужно на python с помощью неофициальной библиотеки: https://github.com/davidteather/TikTok-Api Также допускается js с библиотекой: https://github.com/szdc/tiktok-api#listfollowersparams Если есть опыт работы с неофициальными апи для тик ток, допускается ваш стек ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо реализовать мобильное приложение, для которого уже готовы дизайн, техническое задание и серверная часть. Приложение небольшое, всего 1 экран + виджет. Тематика: Прогноз погоды. Функционал следующий: – Получение данных о погоде с сервера. – Внутренние покупки – Виджет, который изменяется ...Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт3 года назад
- $2000
На проект разработки торговой платформы требуется специалист по Node js. Старт работ ASAP ВАЖНО: Поэтапная оплата (без предоплаты)Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт3 года назад
Сделать правки и дополнения в существующий сайт на php с админкой на yii2 Ссылка на Тз: https://disk.yandex.ru/d/hDP2c1O7XdtmZAВеб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
- $500
Здравствуйте! Нужно сегодня, быстро натянуть страницу на битрикс ( фигму скину в лс) Что есть: Ифноблоки, кнопки соц сетей которые нужно будет вставить Комментарии на детальной делать не нужно, можно оставить верстку На странице списка после каждых 4 ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт3 года назад
Добрый день, необходимо написать класс для андроид приложения, язык Java-kotlin нужна написать класс который будет реализовывать Socks 4-5. Класс должен иметь функцию .start() которая будет возврощать HashMap kay = "ip" value = {ip устройста} port = "port" value = ...Системное программированиенет заявокЗакрыт3 года назад
Всем привет! Часто бывают задания по программированию в разных сферах. Опишите пожалуйста свои навыки, стеки и опыт работы . Если вы разносторонний программист, то именно вы мне и нужны) Оплата достойная, так что прошу откликнуться каждого кто ...Мобильные приложения8 заявокЗакрыт3 года назад
- $100
Требуется создать модуль для Hostcms, чтобы пользователь мог подписать документы с помощью ЭЦП на сайте.Веб-программированиенет заявокЗакрыт3 года назад