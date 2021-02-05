ggg_1

Валенти ggg_1

 
24 годаРоссия/Санкт-Петербург
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
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  • Рaзработать модуль на CS-Cart multivendor

    $1000

    Требуется разработать аналитический модуль для сравнения цен конкурентов на сайте showrooms.ru Сайт размещен на платформе CS-Cart. Нужен программист с хорошими познаниями в CS Cart Так как задач много. Вашу стоимость за работу прошу указывать в откликах. Можем работать ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Свeрстать макеты интернет магазина и натянуть на Битрикс

    $350

    Коротко о задачах: 1. Сверстать адаптивную верстку и натянуть на Битрикс. 2. Подключить оплату Юкасса, апи СДЭК и Boxberry для доставки. 3. Прайсы загрузить в Мойсклад и настроить синхронизацию с магазином. Прототип: https://zloydigital.invisionapp.com/console/share/2N2A9IBBGV Подробное ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1HPpcjCevjKJaPINUglh5bJUDIGc0lvzhuv5vagf50Ng/edit?usp=drivesdk Вашу стоимость за работу прошу ...

    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Взаимодействие с API TikTok

    Добрый вечер, нужно реализовать небольшой функционал по взаимодействию с тик ток. Реализовать нужно на python с помощью неофициальной библиотеки: https://github.com/davidteather/TikTok-Api Также допускается js с библиотекой: https://github.com/szdc/tiktok-api#listfollowersparams Если есть опыт работы с неофициальными апи для тик ток, допускается ваш стек ...

    Python
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Мобильное приложение на Swift

    Необходимо реализовать мобильное приложение, для которого уже готовы дизайн, техническое задание и серверная часть. Приложение небольшое, всего 1 экран + виджет. Тематика: Прогноз погоды. Функционал следующий: – Получение данных о погоде с сервера. – Внутренние покупки – Виджет, который изменяется ...

    Мобильные приложения4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужно натянуть одну страницу битрикс

    $500

    Здравствуйте! Нужно сегодня, быстро натянуть страницу на битрикс ( фигму скину в лс) Что есть: Ифноблоки, кнопки соц сетей которые нужно будет вставить Комментарии на детальной делать не нужно, можно оставить верстку На странице списка после каждых 4 ...

    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Написать класс на Java-kotlin, Socks 4-5

    Добрый день, необходимо написать класс для андроид приложения, язык Java-kotlin нужна написать класс который будет реализовывать Socks 4-5. Класс должен иметь функцию .start() которая будет возврощать HashMap kay = "ip" value = {ip устройста} port = "port" value = ...

    Системное программированиенет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Набор программистов для различных проектов в интернете

    Всем привет! Часто бывают задания по программированию в разных сферах. Опишите пожалуйста свои навыки, стеки и опыт работы . Если вы разносторонний программист, то именно вы мне и нужны) Оплата достойная, так что прошу откликнуться каждого кто ...

    Мобильные приложения8 заявок
    Закрыт
    3 года назад