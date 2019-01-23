insanefa

Игорь insanefa

 
29 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Делай или хорошо, или никак!

Добрый день! Меня зовут Игорь, мне 23 года и я - руководитель стартап агенства, работающая в сфере Digital. Мы находимся в г. Харьков. 

У нас в штате есть специалисты под любые стандартные задачи, с разным уровнем квалификации (от junior до senior).

В случае, если у Вас уникальная задача (разработка новой социальной сети, платформы-аналога Amazon...), мы сформируем команду индивидуально под Ваш проект. 

Связь:

Telegram: @insanefa

Мобильный/Viber: +380938349671

✉ - [email protected]

Обо мне:

  • Образование — высшее, гуманитарное. Закончил педагогический университет по специальности «Переводчик английского языка и литературы».
  • Хорошо владею русским, украинским и английским языками.
  • Всегда сдаю работу ранее оговоренных сроков в связи с частой необходимостью внесения корректив в проект.
Что мы делаем:

Ecommerce (торговые платформы):

CMS: Magento / Wordpress(Woocommerce) / Drupal / Joomla  

Frameworks: Laravel / YII2 / Symfony + VUE / ReactJS / Angular / Jquery + MySQL + HTML5 + CSS3

В разработке таких проектов делаем акцент на возможность постоянной повышении конверсии и качественного юзабилити (дружелюбия к пользователю) сайта. 

Промо сайты:

CMS: Wordpress / Drupal / ModX

Для таких платформ особенно важна визуальная составляющая, так что обязательно акцентируем наше внимание на дизайне и качественном копирайтинге. 

Веб разработка (корпоративные порталы / любые бизнес задачи / автоматизация бизнес процессов онлайн):

СMS: Drupal / Joomla

Frameworks: Laravel / YII2 / Symfony + VUE / ReactJS / Angular / Jquery + MySQL + HTML5 + CSS3

Для проектов такого типа, очень важными аспектами будут уникальный брендинг и соответствующий дизайн. Разумеется, никуда без качественного продвижения. 

Мобильная разработка:

Мобильные приложения / OnePage application web sites

Два основных критерия пользователя - понятность в использовании и дизайн. Этим нюансам мы уделяем максимальное внимание. 

Mobile (Android, iOS):  iOS SDK, Mongo DB, SQLite, Postgree SQL Echoprint,  Node.js, pm2 - server side; React, D3, Sigma.Js, Redux, MSSQL. 

Порядок работ:

  • Переговоры (с составлением ТЗ, согласование);
  • Внесение предоплаты (см. п. "Порядок оплаты")
  • Проведения анализа конкурентов;
  • Разработка дизайна;
  • Вёрстка;
  • Внедрение CMS;
  • Программная часть, оптимизация;
  • Пост оплата;
  • Перенос проекта на конечный хостинг.
Порядок оплаты:

Проекты до 700 $:

  • 50% предоплаты;
  • 50% оплаты после приемки\передачи работ.
Проекты 701 - 2000$:

  • 40% начало работ;
  • 30% после выполнения половины работ;
  • 30% после приемки\передачи работ.
Проекты от 2000$:

  • 30% начало работ;
  • дальнейшая оплата – по принципу "спринта" (понедельная оплата с предоставлением результатов работы за прошедшую неделю).
Оплата:

Visa/Master card 

Наличные (Харьков)

PayPal

Skrill

Р/С (в случае работы по договору). 