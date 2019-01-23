Добрый день! Меня зовут Игорь, мне 23 года и я - руководитель стартап агенства, работающая в сфере Digital. Мы находимся в г. Харьков.
У нас в штате есть специалисты под любые стандартные задачи, с разным уровнем квалификации (от junior до senior).
В случае, если у Вас уникальная задача (разработка новой социальной сети, платформы-аналога Amazon...), мы сформируем команду индивидуально под Ваш проект.
Связь:
Telegram: @insanefa
Мобильный/Viber: +380938349671
Обо мне:
- Образование — высшее, гуманитарное. Закончил педагогический университет по специальности «Переводчик английского языка и литературы».
- Хорошо владею русским, украинским и английским языками.
- Всегда сдаю работу ранее оговоренных сроков в связи с частой необходимостью внесения корректив в проект.
Ecommerce (торговые платформы):
CMS: Magento / Wordpress(Woocommerce) / Drupal / Joomla
Frameworks: Laravel / YII2 / Symfony + VUE / ReactJS / Angular / Jquery + MySQL + HTML5 + CSS3
В разработке таких проектов делаем акцент на возможность постоянной повышении конверсии и качественного юзабилити (дружелюбия к пользователю) сайта.
Промо сайты:
CMS: Wordpress / Drupal / ModX
Для таких платформ особенно важна визуальная составляющая, так что обязательно акцентируем наше внимание на дизайне и качественном копирайтинге.
Веб разработка (корпоративные порталы / любые бизнес задачи / автоматизация бизнес процессов онлайн):
СMS: Drupal / Joomla
Frameworks: Laravel / YII2 / Symfony + VUE / ReactJS / Angular / Jquery + MySQL + HTML5 + CSS3
Для проектов такого типа, очень важными аспектами будут уникальный брендинг и соответствующий дизайн. Разумеется, никуда без качественного продвижения.
Мобильная разработка:
Мобильные приложения / OnePage application web sites
Два основных критерия пользователя - понятность в использовании и дизайн. Этим нюансам мы уделяем максимальное внимание.
Mobile (Android, iOS): iOS SDK, Mongo DB, SQLite, Postgree SQL Echoprint, Node.js, pm2 - server side; React, D3, Sigma.Js, Redux, MSSQL.
Порядок работ:
- Переговоры (с составлением ТЗ, согласование);
- Внесение предоплаты (см. п. "Порядок оплаты")
- Проведения анализа конкурентов;
- Разработка дизайна;
- Вёрстка;
- Внедрение CMS;
- Программная часть, оптимизация;
- Пост оплата;
- Перенос проекта на конечный хостинг.
Проекты до 700 $:
- 50% предоплаты;
- 50% оплаты после приемки\передачи работ.
- 40% начало работ;
- 30% после выполнения половины работ;
- 30% после приемки\передачи работ.
- 30% начало работ;
- дальнейшая оплата – по принципу "спринта" (понедельная оплата с предоставлением результатов работы за прошедшую неделю).
Visa/Master card
Наличные (Харьков)
PayPal
Skrill
Р/С (в случае работы по договору).