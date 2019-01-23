Делай или хорошо, или никак!

Добрый день! Меня зовут Игорь, мне 23 года и я - руководитель стартап агенства, работающая в сфере Digital. Мы находимся в г. Харьков.

У нас в штате есть специалисты под любые стандартные задачи, с разным уровнем квалификации (от junior до senior).

В случае, если у Вас уникальная задача (разработка новой социальной сети, платформы-аналога Amazon...), мы сформируем команду индивидуально под Ваш проект.

Связь:

Telegram: @insanefa

Мобильный/Viber: +380938349671

✉ - [email protected]

Обо мне:

Образование — высшее, гуманитарное. Закончил педагогический университет по специальности «Переводчик английского языка и литературы».

Хорошо владею русским, украинским и английским языками.

Всегда сдаю работу ранее оговоренных сроков в связи с частой необходимостью внесения корректив в проект.

Ecommerce (торговые платформы):

CMS: Magento / Wordpress(Woocommerce) / Drupal / Joomla

Frameworks: Laravel / YII2 / Symfony + VUE / ReactJS / Angular / Jquery + MySQL + HTML5 + CSS3

В разработке таких проектов делаем акцент на возможность постоянной повышении конверсии и качественного юзабилити (дружелюбия к пользователю) сайта.

Промо сайты:

CMS: Wordpress / Drupal / ModX

Для таких платформ особенно важна визуальная составляющая, так что обязательно акцентируем наше внимание на дизайне и качественном копирайтинге.

Веб разработка (корпоративные порталы / любые бизнес задачи / автоматизация бизнес процессов онлайн):

СMS: Drupal / Joomla

Frameworks: Laravel / YII2 / Symfony + VUE / ReactJS / Angular / Jquery + MySQL + HTML5 + CSS3

Для проектов такого типа, очень важными аспектами будут уникальный брендинг и соответствующий дизайн. Разумеется, никуда без качественного продвижения.

Мобильная разработка:

Мобильные приложения / OnePage application web sites

Два основных критерия пользователя - понятность в использовании и дизайн. Этим нюансам мы уделяем максимальное внимание.

Mobile (Android, iOS): iOS SDK, Mongo DB, SQLite, Postgree SQL Echoprint, Node.js, pm2 - server side; React, D3, Sigma.Js, Redux, MSSQL.

Порядок работ:

Переговоры (с составлением ТЗ, согласование);

Внесение предоплаты (см. п. "Порядок оплаты")

Проведения анализа конкурентов;

Разработка дизайна;

Вёрстка;

Внедрение CMS;

Программная часть, оптимизация;

Пост оплата;

Перенос проекта на конечный хостинг.

Проекты до 700 $:

50% предоплаты;

50% оплаты после приемки\передачи работ.

Проекты 701 - 2000$:

40% начало работ;

30% после выполнения половины работ;

30% после приемки\передачи работ.

Проекты от 2000$:

30% начало работ;

дальнейшая оплата – по принципу "спринта" (понедельная оплата с предоставлением результатов работы за прошедшую неделю).

Visa/Master card

Наличные (Харьков)

PayPal

Skrill

Р/С (в случае работы по договору).