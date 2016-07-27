luckymick

Михаил luckymick

 
50 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$250
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Разработка изображений для категорий товаров

    Необходимо, разработать и нарисовать изображения для товарных категорий интернет-магазина в стилистике логотипа компании и общей цветовой схеме сайта (finsport.org). Размер изображений выводимых на сайт 1920х1080 делается ресайзом сайта, т. е. необходимо в исходном файле сохранять ...

    Иллюстрации и Рисунки9 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Разработка интернет магазина

    Нужно сделать магазин с нуля, возможно дополнительно потребуется разработка дизайна сайта. С бюджетом пока определенности нет, с вниманием рассмотрим Ваши предложения. Очень бы не хотелось использовать для создания сайта 1С Битрикс, предпочтение ModX Revo, но ...

    MODX
    Интернет-магазины27 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Добавление функционала для сайта на Ocstore 2.xc

    Вот такую задачу в идеале необходимо реализовать. Создаю карточку товара, например Куртка модель 1 у нее имеется несколько цветов и размеров с разным сочетанием разное количество, соответственно каждое сочетание цвет-размер уникальный товар в базе со своим штрихкодом ...

    ocStore
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Перенос шаблона (дизайна сайта) с Joomla на ocStore

    Имеется интернет магазин по адресу finsport.org, есть решение перейти на CMS ocStore, необходимы услуги по переносу шаблона (дизайна)  старого сайта (тема, оформление, стиль) на новую CMS можно использовать любой шаблон, главное что бы сохранились цветовые схемы, ...

    JoomlaocStore
    Системы управления (CMS)8 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

Отзывы фрилансеров

gratta
39 лет
19 лет в сервисе
Был
4 дня назад
$250
10 баллов
7 лет назад
Добавление функционала для сайта на Ocstore 2.xc
ocStore
Все отлично. Четкое задание, отличная коммуникация, моментальная оплата. Всем рекомендую
Отлично, сделанная работа. Учтены все наши пожелания, всегда на связи. Исполнитель настоящий профессионал, при всем этом очень адекватные расценки. Для следующих наших заказов выбор очевиден.
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