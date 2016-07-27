Необходимо, разработать и нарисовать изображения для товарных категорий интернет-магазина в стилистике логотипа компании и общей цветовой схеме сайта (finsport.org). Размер изображений выводимых на сайт 1920х1080 делается ресайзом сайта, т. е. необходимо в исходном файле сохранять ...
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Нужно сделать магазин с нуля, возможно дополнительно потребуется разработка дизайна сайта. С бюджетом пока определенности нет, с вниманием рассмотрим Ваши предложения. Очень бы не хотелось использовать для создания сайта 1С Битрикс, предпочтение ModX Revo, но ...Интернет-магазины27 заявокЗакрыт6 лет назад
Вот такую задачу в идеале необходимо реализовать. Создаю карточку товара, например Куртка модель 1 у нее имеется несколько цветов и размеров с разным сочетанием разное количество, соответственно каждое сочетание цвет-размер уникальный товар в базе со своим штрихкодом ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Имеется интернет магазин по адресу finsport.org, есть решение перейти на CMS ocStore, необходимы услуги по переносу шаблона (дизайна) старого сайта (тема, оформление, стиль) на новую CMS можно использовать любой шаблон, главное что бы сохранились цветовые схемы, ...Системы управления (CMS)8 заявокЗакрыт7 лет назад
Имеется интернет магазин finsport.org Сделан на joomla (1.5 ) + virtuemart Хотим перейти на актуальную версию joomla+virtuemart или joomshopping Цель: сайт должен быть максимально похож на то что есть сейчас. ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт9 лет назад