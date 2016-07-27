Нужно сделать магазин с нуля, возможно дополнительно потребуется разработка дизайна сайта. С бюджетом пока определенности нет, с вниманием рассмотрим Ваши предложения. Очень бы не хотелось использовать для создания сайта 1С Битрикс, предпочтение ModX Revo, но ...