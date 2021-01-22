Оа)тек Передовые Технологии
Создаю будущее сегодня - менеджмент проектов: разработка сайтов, управление соцсетями, создание контента, реклама и пиар, программирование по, мобильные технологии.
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Услуги и цены
Разработка сайтов
Сайт-Визитка =1500
Сайт-Блог =3500
Сайт-Одностраничник =2500
Интернет-магазин =7500
Сайт-Портфолио =4500
Промосайт =1500
Корпоративный сайт =9500
Дизайн/Арт
Дизайн Баннера =1000
Дизайн Афиши =1000
Рекламные материалы = 500
Дизайн Листовки =500
Дизайн Логотипа =500
Фирменный стиль =4500
Дизайн Визитки =500
Дизайн упаковки =4500
Дизайн рекламы =3500
Дизайн этикетки =2500
Креативы соцсетей (статика) =250
Визуалы соцсетей (анимация) =500
Рекламные креативы и визуалы =1000
Портфолио
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