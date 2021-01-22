onikvels

Ник onikvels

 
48 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Веб-мастер, контент-продюсер, дизайнер, менеджер проектов

Оа)тек Передовые Технологии

Создаю будущее сегодня - менеджмент проектов: разработка сайтов, управление соцсетями, создание контента, реклама и пиар, программирование по, мобильные технологии.

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www.z7z.site - z7z здесь зажигают зузелы

7 (968) 476 24 74 чат | вотсап | вибер | телеграм

z7z замечательные зузелы для любых нужд.

z7z зарекомендованные технологии.

z7z заботливая поддержка.

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Услуги и цены

Разработка сайтов

Сайт-Визитка    =1500

Сайт-Блог    =3500

Сайт-Одностраничник    =2500

Интернет-магазин    =7500

Сайт-Портфолио    =4500

Промосайт    =1500

Корпоративный сайт    =9500

Дизайн/Арт

Дизайн Баннера    =1000

Дизайн Афиши    =1000

Рекламные материалы   = 500

Дизайн Листовки    =500

Дизайн Логотипа    =500

Фирменный стиль    =4500

Дизайн Визитки    =500

Дизайн упаковки    =4500

Дизайн рекламы    =3500

Дизайн этикетки    =2500

Креативы соцсетей (статика)    =250

Визуалы соцсетей (анимация)    =500

Рекламные креативы и визуалы    =1000

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Отзывы заказчиков

sweet099
30 лет
10 лет в сервисе
Была
3 года назад
$400
10 баллов
4 года назад
Сайт на wordpress + внутренняя seo оптимизация
WordPress
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
1С-программирование
нет отзывов
от $58
от 5 дней
нет рейтинга
Аудиомонтаж
нет отзывов
от $28
от 5 дней
нет рейтинга
Базы данных
нет отзывов
от $58
от 30 дней
нет рейтинга
Бухгалтерские услуги
нет отзывов
от $158
от 30 дней
нет рейтинга
Встраиваемые системы
нет отзывов
от $58
от 30 дней
нет рейтинга
Дизайн интерфейсов и игр
нет отзывов
от $58
от 15 дней
нет рейтинга
Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
от $58
от 15 дней
нет рейтинга
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
от $58
от 15 дней
нет рейтинга
Маркетинговый анализ
нет отзывов
от $28
от 5 дней
нет рейтинга
Музыка и Звуки
нет отзывов
от $28
от 5 дней
нет рейтинга
Наружная реклама
нет отзывов
от $28
от 3 дней
нет рейтинга
Нейминг и Слоганы
нет отзывов
от $28
от 5 дней
нет рейтинга
Продажи и лиды
нет отзывов
от $58
от 30 дней
нет рейтинга
Продающие тексты
нет отзывов
от $14
от 5 дней
нет рейтинга
Разработка игр
нет отзывов
от $58
от 30 дней
нет рейтинга
Рекрутинг (HR)
нет отзывов
от $58
от 15 дней
нет рейтинга
Системное программирование
нет отзывов
от $58
от 30 дней
нет рейтинга
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
от $14
от 5 дней
нет рейтинга
Сценарии
нет отзывов
от $58
от 15 дней
нет рейтинга
Тестирование ПО
нет отзывов
от $58
от 15 дней
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $28
от 5 дней
нет рейтинга
Транскрибация
нет отзывов
от $14
от 3 дней
нет рейтинга
Управление проектами
нет отзывов
от $58
от 30 дней
нет рейтинга
Уроки и Репетиторство
нет отзывов
от $58
от 15 дней
нет рейтинга
Финансовые услуги
нет отзывов
от $158
от 30 дней
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
от $58
от 15 дней
нет рейтинга
Фотосъемка
нет отзывов
от $28
от 1 дня
нет рейтинга
Шрифты
нет отзывов
от $58
от 30 дней
нет рейтинга
Юридические услуги
нет отзывов
от $158
от 30 дней
нет рейтинга
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