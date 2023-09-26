Баннер для Інст + адапт під сроріс

$15
БаннерыЗавершен14 заявок126 просмотров
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#1$15

Добрий день, потрібно зробити баннер для остеопатки.

Розміри 1080 на 1080 кп та 1080 на 1920 пк

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Текст баннера

Запрошую в затишний кабінет масажу в Ніцці.
Маю медичну освіту.

Кожен 5 візит – безкоштовний.

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До проекту додаю баннери, які вже були та не сподобалися (не подобаються шрифти і затемні кольори, подобається - геометричні лінії). В цілому непогано, але щось не те.


+ додаю фото остеопатки, яке треба використати у баннері у відзеркаленому справа на ліво вигляді.

Колір має бути беж, спокійний, треба використати геометричні лінії, зробити гармонійне розміщення тексту, підібрати шрифт

Текст не має перекривати остеопатку

Прошу додавати ваші варіанти.

3 месяца назад
texty_pro
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kalinina2332
Ольга 
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