Баннер для Інст + адапт під сроріс

# 1 — $ 15

Добрий день, потрібно зробити баннер для остеопатки.

Розміри 1080 на 1080 кп та 1080 на 1920 пк



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Текст баннера

Запрошую в затишний кабінет масажу в Ніцці.

Маю медичну освіту.



Кожен 5 візит – безкоштовний.

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До проекту додаю баннери, які вже були та не сподобалися (не подобаються шрифти і затемні кольори, подобається - геометричні лінії). В цілому непогано, але щось не те.



+ додаю фото остеопатки, яке треба використати у баннері у відзеркаленому справа на ліво вигляді.

Колір має бути беж, спокійний, треба використати геометричні лінії, зробити гармонійне розміщення тексту, підібрати шрифт

Текст не має перекривати остеопатку

Прошу додавати ваші варіанти.