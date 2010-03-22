Поддержка стандарта HL7 QRDA

Требуется разработчик на Delphi с ОПЫТОМ РАБОТЫ.

суть создания проекта:

Есть медицинская организация. Нужно создать проект поддерживающий стандарт HL7 QRDA, HL7 CDA Release 2.0. Описание прикрепил. Данные берутся из БД MSSQL Server.

Среда разработки Delphi 2010.

Оплата труда почасовая. Всего 4 недели.

Отписываем тут, в личку не нужно!

От Вас:

1. Ознакомиться с данным стандартом и подумать, успею ли я сделать за 4 недели.

2. Опыт работы в среде Delphi. Какие проекты делали (краткое ТЗ, скрины, желательно исполняемый файл для наглядности, можно часть исходного кда по последнему проекту (2-3 процедур или функций))

3. Сколько времени могли бы уделять в день проекту

3.1 в будни

3.2 в выходные

4. Стоимость Ваших услуг за 1 час.

5. Доступность, скорость и стабильность интернета.

ВАЖНО: хорошо подумать, есть ли у Вас время на последующие 4 недели, чтобы потом не было : мама заболела, вынь повисла и т.п.