Уважаемые дизайнеры! Ниже отправляем вам техническое задание на разработку дизайна мобильного приложения, Главный экран необходимо предоставить до завтрашнего утра. Техническое задание для разработки мобильного приложения Общая информация Название проекта: Мобильное приложение ...
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Необходимо разработать дизайн мобильного приложения. Тех задание прилагается, детали и суммы обсуждаются. Интересует фиксированная цена за проект.
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