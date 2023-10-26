Дизайн мобильного приложения

Дизайн мобильных приложенийЗавершен1 заявка14 просмотров
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Необходимо разработать дизайн мобильного приложения. Тех задание прилагается, детали и суммы обсуждаются. Интересует фиксированная цена за проект.

Дизайн мобильного приложения
2 месяца назад
maxpritulchik
27 летПольша
2 года в сервисе
Был
4 дня назад
Выбранный исполнитель
thefrest
29 летУкраина
3 года в сервисе
Был
6 часов назад
2 месяца назад
$540
12 дней
UAHUSDT
Просто феноменальный дизайнер. Сделал все с первого раза, настолько хорошо и продуманно, КРУТО, очень! Рекомендую Виталика!
Хорошо посотрудничали с Максимом. Все огонь! Спасибо.