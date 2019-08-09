Дизайн новой функции приложения

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн мобильных приложений
Завершен11 заявок617 просмотров

Сделать дизайн для новой функции приложения.

6 лет назад
guest_15651267639983
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

andrey-fortune
37 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад
$120
4 дня
Работать с Андреем понравилось. Всегда на связи, приятное качество дизайна. Сам предлагает решения, подсказывает как улучшить восприятие интерфейса для пользователя.
Благодарю за задачи. Всегда рад помочь

Заявки фрилансеров

andrey-fortune
37 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад