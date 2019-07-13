Внести правки в дизайн мобильного приложения (figma)

Кто не пишет стоимость часа - не рассматриваю.

Есть дизайн мобильного приложения в figma.

Нужно внести правки (кнопки, поля, цвета).

Пишите кто работал с фигмой и есть опыт работы с приложениями - портфолио и стоимость часа.