Внести правки в дизайн мобильного приложения (figma)

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн мобильных приложений
Закрыт25 заявок885 просмотров

Кто не пишет стоимость часа - не рассматриваю.

Есть дизайн мобильного приложения в figma.

Нужно внести правки (кнопки, поля, цвета).

Пишите кто работал с фигмой и есть опыт работы с приложениями - портфолио и стоимость часа.

Figma
6 лет назад
benefitm
Михаил 
55 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
32 отзыва

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